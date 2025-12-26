Nacionales
26 de diciembre de 2025 - 17:55

La playa la disfrutan bajo la lluvia en Encarnación

Sergio González

Esporádicas lluvias estuvieron presentes nuevamente en la ciudad de Encarnación, que experimentó un día con bastante nubosidad, a pesar de solo registrar 5,7 mm de agua acumulada. Las precipitaciones calmas no impidieron que los veraneantes opten por disfrutar de la mejor playa de la ciudad, que en este segundo feriado mostró mayor afluencia de turistas.

Por Sergio González

La Playa San José de Encarnación recibió este viernes 26 de diciembre a miles de turistas que ocuparon su bella y renovada arena, a orillas del imponente río Paraná. La mayoría de los visitantes provenían de otros puntos del país y del extranjero, quienes aprovecharon las fiestas de Navidad y el feriado largo para disfrutar de la ciudad.

A pesar del registro de lluvias esporádicas en la región, según datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), solo se acumularon 5,7 mm de precipitación en la Costanera de Encarnación.

El día se sintió pesado, con un calor húmedo y sensaciones térmicas que rondaron los 33° C. Además, la jornada con bastante nubosidad fue una invitación clara para buscar los mejores balnearios para aplacar las altas temperaturas.

Turistas disfrutando de la Playa San José a pesar de clima inestable.

Las playas de Encarnación estuvieron habilitadas; en San José hubo mayor caudal de personas. El baño estuvo permitido, ya que no se presentó tiempo severo en la región. En el sitio se cuenta con un equipo de guardavidas que aplican los protocolos de seguridad para garantizar el disfrute de los turistas en esta temporada de verano en la ciudad.

Por momentos caía el chaparrón, que no incomodó a los bañistas que decidieron continuar aplacando el calor de este segundo feriado de la semana.

Clima inestable

Durante la semana se presenció inestabilidad climática permanente en la región sur del país. La DMH actualizó su aviso meteorológico por posibles tormentas.

Clima inestable en Encarnación durante feriado largo.

El área de cobertura afectada sería oeste de Caazapá, Itapúa, Paraguarí, norte de Alto Paraná, sur de Central, norte de Ñeembucú, este y centro de Canindeyú, centro y sur de Presidente Hayes y norte de Boquerón.

Según el pronóstico extendido para Encarnación, no se esperan lluvias importantes para este sábado, pero permanecerá el clima cálido y húmedo, con el cielo parcialmente nublado. Para el domingo y el lunes existe la probabilidad de que se generen tormentas en la región.