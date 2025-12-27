Meteorología anuncia tormentas puntuales en cinco departamentos esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva alerta meteorológica ante la presencia de núcleos de tormenta que continúan desarrollándose en el sur y centro de la Región Oriental. El aviso fue emitido a las 19:16 y advierte sobre la posible ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de vientos intensos y la probabilidad de caída de granizos.

De acuerdo con el reporte, los fenómenos de tiempo severo podrían darse de manera puntual durante las primeras horas de la noche, por lo que se recomienda a la población tomar recaudos y mantenerse informada sobre las actualizaciones oficiales.

Zonas bajo alerta

Guairá (Este)

Caaguazú (Sureste)

Caazapá (Centro y Este)

Itapúa (Varias zonas)

Misiones (Centro, Sur y Este)

Según lo pronosticado por el meteorólogo Alejandro Coronel, el domingo persistirá la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas de variada intensidad.

En cuanto al ambiente, continuará caluroso y húmedo, con temperaturas mínimas entre 23 y 26 °C y máximas que estarán entre 32 y 38 °C.

