Sábado muy caluroso y húmedo: Meteorología pronostica inestabilidad atmosférica

La jornada de hoy sábado se presenta cálida y húmeda en las primeras horas. Las temperaturas mínimas ya registradas están entre 23 y 25 grados. En la tarde el ambiente se tornará caluroso y húmedo, con temperaturas máximas previstas entre 33 y 38 grados, siendo los valores más elevados los esperados sobre el Chaco.

El pronóstico para hoy indica que el contenido de humedad favorecerá una sensación térmica superior a la temperatura del aire.

Los vientos soplarán predominantemente del sector norte, con intensidad moderada, especialmente sobre la región Occidental.

En cuanto a las precipitaciones, no se descarta el desarrollo de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país, los cuales podrían presentarse de forma localizada y con mejoras temporarias entre eventos.

Domingo

Para el domingo 28, día de los inocentes, el ambiente continuará caluroso y húmedo, con temperaturas mínimas entre 23 y 26 grados y máximas que oscilarán entre 32 y 38 grados.

Persistirá la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas de variada intensidad.

Lunes

Durante el último lunes del año continuará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. El ambiente seguirá siendo húmedo y caluroso, con temperaturas mínimas entre 23 y 26 grados y máximas entre 31 y 37 grados.