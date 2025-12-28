Alertan sobre tormentas eléctricas para este domingo en Alto Paraná

Las previsiones indican que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona este de la región Oriental, afectando a los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Meteorología amplía aviso por tormentas fuertes esta noche

El pronóstico especifica que este domingo se presentará caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 24 °C y la máxima de 34 °C.

Para mañana lunes se prevé un día caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima sería de 23 °C y la máxima alcanzaría los 32 °C.

