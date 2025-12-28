ABC en el Este
28 de diciembre de 2025 - 07:13

Alertan sobre tormentas eléctricas para este domingo en Alto Paraná

Pronostican tiempo inestable y caluroso para el Este del país.
Pronostican tiempo inestable y caluroso para el Este del país.abc color

La Dirección Nacional de Meteorología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos para el departamento de Alto Paraná, durante este domingo. La inestabilidad atmosférica se mantendría hasta mañana lunes.

Por ABC Color

Las previsiones indican que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona este de la región Oriental, afectando a los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Meteorología amplía aviso por tormentas fuertes esta noche

El pronóstico especifica que este domingo se presentará caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima prevista es de 24 °C y la máxima de 34 °C.

Para mañana lunes se prevé un día caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos variables, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima sería de 23 °C y la máxima alcanzaría los 32 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy