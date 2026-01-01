Meteorología: nueva alerta de tormentas para 14 departamentos de Paraguay

A las 14:00 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante altas probabilidades de que en las próximas horas se registren lluvias y tormentas importantes en gran parte del país.
La nueva alerta indica que “núcleos de tormentas continuan su desarrollo sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy”.
El aviso habla de posibles lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes”.
La alerta está vigente para 14 de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón.
Más días de lluvia
El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que podrían seguir registrándose lluvias y tormentas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - mañana viernes.
El sábado aún se registrarían precipitaciones y tormentas, aunque solo en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.