Clima
01 de enero de 2026 - 14:39

Meteorología: nueva alerta de tormentas para 14 departamentos de Paraguay

Imagen de lluvia y tormentas eléctricas.
Freepik

La mayor parte del territorio paraguayo podría registrar “fenómenos de tiempo severo” durante las próximas horas, según advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

A las 14:00 de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante altas probabilidades de que en las próximas horas se registren lluvias y tormentas importantes en gran parte del país.

La nueva alerta indica que “núcleos de tormentas continuan su desarrollo sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy”.

El aviso habla de posibles lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes”.

Lea más: ¡Feliz Año Nuevo! Así estará el tiempo el primer día del 2026

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La alerta está vigente para 14 de los 17 departamentos del país: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Boquerón.

Más días de lluvia

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que podrían seguir registrándose lluvias y tormentas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - mañana viernes.

El sábado aún se registrarían precipitaciones y tormentas, aunque solo en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.