¡Feliz Año Nuevo! Así estará el tiempo el primer día del 2026

Este jueves 1 de enero se presenta con condiciones típicas del verano paraguayo: calor intenso y mucha humedad.

Según el último reporte oficial, se espera que las temperaturas máximas oscilen entre los 30 y 36 °C a nivel nacional, mientras que las mínimas se sitúan entre los 22 y 25 °C en las primeras horas.

Sin embargo, debido al alto contenido de humedad en la atmósfera, se advierte que la sensación térmica será superior a la temperatura del aire, generando un ambiente de mucha pesadez para quienes opten por realizar actividades al aire libre en este feriado.

El informe realizado por el meteorólogo de turno Alejandro Coronel resalta que la inestabilidad atmosférica sigue presente, lo que favorece la aparición de lluvias dispersas y tormentas eléctricas ocasionales.

Estos fenómenos podrían registrarse en distintos puntos del territorio y en diversos momentos del día, aunque se prevén mejorías temporarias entre cada evento. En cuanto a los vientos, estos soplarán de forma predominante desde el sector norte.

Pronóstico extendido

Para mañana, viernes 2, las condiciones no variarán demasiado. Se mantendrá el clima caluroso y húmedo con la persistencia de lluvias y tormentas a nivel país, bajo la influencia de los vientos del norte.

El cambio comenzaría a sentirse recién durante el sábado 3. Meteorología prevé una disminución gradual de la inestabilidad, afectando principalmente al centro y sur de la Región Oriental.

Si bien el ambiente seguirá de cálido a caluroso, se espera un descenso en los niveles de humedad y una rotación de los vientos hacia el sector sur, lo que brindaría un ligero alivio tras el inicio de año inestable.

¿Cómo amaneció Asunción?

La capital amaneció este jueves con una humedad del 93%, elevando la sensación térmica por encima de la temperatura real. El pronóstico extendido indica que las lluvias y el calor intenso marcarán el ritmo de las próximas horas.

El inicio de la jornada está marcado por un ambiente cargado y pesado, con una temperatura que se sitúa en 25.4 °C, pero la elevada humedad que roza el 93% ya da una sensación térmica de 26.6 °C. El cielo permanece nublado y los vientos soplan levemente desde el sector nor-noreste a unos 5 km/h.

De acuerdo a los datos oficiales, se espera que la inestabilidad atmosférica se acentúe durante el día de mañana, manteniendo el clima húmedo que caracteriza al verano paraguayo.

Para las primeras horas de este jueves se prevé un ambiente cálido a caluroso, con mínimas de 25 °C y máximas que alcanzarán los 31 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, bajo la influencia de vientos del norte. Sin embargo, el dato clave será la probabilidad de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, que podrían sorprender a los ciudadanos en plena actividad matutina.

Durante la tarde, el termómetro subirá hasta llegar a los 34 °C. El alto contenido de humedad garantizará una jornada de intenso calor y cielo mayormente nublado. Meteorología advierte que las condiciones para chaparrones y tormentas eléctricas persistirán en este periodo del día.

Al caer el sol, se espera que la temperatura oscile entre los 31 y 26 °C. Si bien el ambiente seguirá siendo húmedo, el cielo tenderá a quedar parcialmente nublado con vientos rotando hacia el sector noreste.