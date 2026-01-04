Dos departamentos en alerta por tormentas para esta mañana

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizo, de acuerdo a la última alerta de tormentas emitida a las 6:01 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura.

No se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante las primeras horas de la mañana de hoy.

¿Dónde lloverá?

De acuerdo al boletín meteorológico, la zona de cobertura es el noroeste de la Región Occidental.

Los departamentos afectados por las tormentas serán el noroeste de Alto Paraguay y el norte de Boquerón.