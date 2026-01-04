Anuncian domingo caluroso con lluvias dispersas en el Chaco

El primer domingo del año se inició con un ambiente que oscila entre fresco y cálido en gran parte del territorio nacional. Según el reporte de la Dirección de Meteorología, las temperaturas mínimas registradas se ubicaron entre los 14 y 24 °C, brindando un respiro tras las jornadas de intenso calor.

A medida que avance el día, se prevé que el ambiente se torne más pesado. En la Región Oriental, las máximas previstas oscilan entre los 27 y 30 °C, mientras que en el Chaco y el norte de la Región Oriental, el sol se sentirá con más fuerza, con valores que podrían alcanzar entre 31 y 35 °C.

En cuanto a la inestabilidad, aún persiste la probabilidad de lluvias dispersas en el Chaco, específicamente hacia el oeste, aunque se espera una mejora gradual con el paso de las horas.

Los vientos, en tanto, soplarán predominantemente del sector sur.

Panorama para la semana

Asunción presenta este domingo un inicio de jornada con cielo escasamente nublado y una temperatura de 21.4°C. Lo más destacado del reporte meteorológico es la marcada incidencia del viento sur, que sopla actualmente a unos 15 km/h, manteniendo la sensación térmica en los mismos niveles de la temperatura real.

A diferencia de los días anteriores marcados por la intensa humedad que descendió al 67%, lo que permite un ambiente mucho más seco y tolerable para las actividades al aire libre.

De acuerdo a los datos de la Dirección de Meteorología, las condiciones para lo que resta de la mañana se espera un ambiente cálido con el cielo escasamente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27°C, bajo la persistencia de los vientos del sur.

Para la tarde el termómetro alcanzará su punto máximo, estimándose valores entre 28 y 30°C. El cielo se mantendrá con poca nubosidad, ideal para quienes busquen aprovechar el día de descanso.

Ya para la noche se prevé un cierre de domingo agradable con un descenso térmico que llevaría la temperatura de los 26 a los 19°C. El cielo estará totalmente despejado y los vientos rotarán levemente hacia el sureste.

Para el lunes 5, se aguarda un panorama similar: un amanecer fresco con mínimas de entre 14 y 19 °C y una tarde que irá de cálida a calurosa, con máximas de hasta 34 °C. Los vientos rotarán al sector sureste y la probabilidad de lluvias será escasa, con un cielo mayormente despejado.

El martes 6, día de Reyes, el calor ganará terreno. Si bien la mañana seguirá siendo fresca a cálida (17 a 21 °C), la tarde será decididamente calurosa, con el termómetro trepando hasta los 37 °C en algunos puntos del país. No se esperan precipitaciones para dicha jornada.

También se aguardan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.