Meteorología: ¿cuándo volverían a registrarse lluvias y tormentas en Paraguay?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos despejados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones del tiempo serían similares mañana martes. Sin embargo, el miércoles registraría un nuevo cambio en el clima, con posibles lluvias y ocasionales tormentas en gran parte del norte, sur y este de la Región Oriental.

El ambiente oscilaría entre fresco y caluroso este lunes, con temperaturas máximas que llegarían a 32 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices aumentarían en los próximos días, con máximas de 35 grados en la capital el martes y 37 grados el miércoles.

