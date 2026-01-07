Meteorología: lluvias y tormentas regresan desde hoy a Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables, con probabilidad de lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del sur y este de Paraguay.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana jueves e incluso el viernes, y desde mañana se extenderían a la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantendría muy caluroso hoy en todo el país, con temperaturas máximas que llegarían a 36 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 40 grados en el Chaco.

Los índices serían aún más altos mañana, con una máxima de 37 grados en la capital, aunque bajarían muy levemente el viernes, que registraría una máxima de 34 grados en Asunción.

