Marilina acusa a Peña de “jugar” con su ilusión y revela esta conversación

La artista paraguaya Marilina Bogado fue mencionada en un informe publicado el pasado viernes 8 de mayo por The Athletic, medio deportivo perteneciente a The New York Times, sobre los preparativos de la FIFA para las ceremonias de apertura del Mundial 2026.

La cantante fue invitada por la FIFA para entonar el himno nacional paraguayo en Los Ángeles el próximo 12 de junio, en la previa al juego entre Estados Unidos y Paraguay, pero no podrá viajar, pues no obtuvo la visa para ingresar al país del norte.

En un reciente descargo publicado en sus redes sociales, Marilina reveló detalles de una conversación telefónica con el presidente de la República, Santiago Peña. Según la artista, en un momento crítico donde buscaba apoyo para destrabar los trámites de su visa, el mandatario le aseguró personalmente que se encargaría de la situación.

“Recibí su llamada, me dijo que no me preocupara, que él me iba a ayudar y que incluso era capaz de llamar a Donald Trump”, relató la cantante.

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Marilina confesó que, tras aquella llamada, sintió una alegría inmensa al pensar que el respaldo estatal finalmente llegaría. Sin embargo, la realidad fue distinta: “Fue solo una simple llamada, jugó totalmente con mi ilusión”, sentenció.

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Más allá de la desilusión personal, el mensaje de la artista es un reclamo sobre el escaso respaldo que reciben los talentos nacionales.

“Me pone triste la falta de apoyo a los artistas nacionales cuando realmente lo necesitamos, y más aún tratándose de una representación tan grande como la que iba a hacer, representando a nuestro país y llevando nuestro idioma guaraní al mundo”, concluyó Bogado.