IPS suspende CDA de G. 100.000 millones para priorizar rentabilidad de jubilados

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) decidió este martes, en sesión, dejar sin efecto la adjudicación de diversos Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) correspondientes al Concurso de Ofertas Nº 03/26. La medida es para redirigir las inversiones hacia plazos más largos y maximizar los rendimientos del fondo de jubilaciones y pensiones.

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En una sesión marcada por un intenso debate técnico, el Consejo, encabezado por el presidente Isaías Fretes, analizó las ofertas recibidas a través del sistema electrónico DATATEC para una inversión de G. 100.000 millones. La discusión se centró en la colisión entre dos posturas: la necesidad de cautela en la calificación de riesgos y el imperativo institucional de obtener la mayor rentabilidad posible para el patrimonio de los asegurados.

El debate sobre el riesgo y la ley

Durante la sesión, los consejeros José Argaña y Bettina Albertini, expresaron que nunca han estado de acuerdo en invertir fondos del IPS en un solo banco e insistieron en su disidencia respecto a la adjudicación a entidades que, según su criterio, podrían estar superando los límites permitidos por la normativa vigente (Ley 2225). La “duda razonable” de los consejeros, según explicaron, se fundamenta en la suma de riesgos. Consideran que los depósitos a la vista, los bonos y los CDA deben contabilizarse de manera integral para medir la solvencia de la entidad financiera receptora.

“Si nosotros ponemos todos los huevos en la misma canasta, el riesgo aumenta. Sabemos que siempre a mayor riesgo es mayor ganancia, pero nosotros tenemos que velar también por el patrimonio de todos los asegurados”, expresó el consejero Argaña.

El equipo técnico financiero de la institución, a cargo de Hugo Díaz como director de Inversiones, defendió los procesos realizados, asegurando que las inversiones se encuentran dentro de los parámetros legales y que las entidades seleccionadas cumplen con los filtros de seguridad necesarios. No obstante, reconocieron que la falta de una respuesta escrita aclaratoria por parte de la Superintendencia de Pensiones sobre la clasificación de ciertos bonos financieros ha generado criterios dispares.

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Durante el debate se mencionaron montos específicos para la distribución de CDA entre diversas entidades financieras. Se propuso incluir G. 100.000 millones distribuidos de la siguiente manera:

Bancop: G. 30.000 millones.

GNB: G. 50.000 millones.

Itaú: G. 20.000 millones.

Sobre los montos de inversiones y límites mencionados, se indicó que el total de depósitos del IPS en Zeta Banco, actualmente, es de G. 189.000 millones y, que su patrimonio neto es G. 681.000 millones.

Sobre el límite de margen para depósitos, se señaló que Zeta Banco tiene un margen de G. 100.000 millones para nuevos depósitos y, que actualmente, este banco tiene como depósitos a la vista del IPS, un monto de G. 1.370 millones.

Ofertas según plazo

Más allá de la controversia técnica sobre los límites, el eje central de la decisión final fue la rentabilidad. Durante la sesión, se expuso que las colocaciones a corto plazo ofrecen retornos inferiores, lo cual resulta ineficiente para un fondo de jubilaciones que cuenta con una visión de sostenibilidad a largo plazo.

“Sabemos que siempre a mayor riesgo es mayor ganancia, pero nosotros tenemos que velar también por el patrimonio de todos los asegurados”, enfatizó el consejero Jimmy Jiménez durante el debate, argumentando a favor de evitar la dispersión de recursos en colocaciones de bajo rendimiento.

“La ley te obliga a hacer la colocación con la mayor seguridad posible. Entonces, al ser lo más seguro, nunca viene a ser lo más rentable”, resaltó Bettina Arbertini.

Durante la sesión, se presentaron comparativas de montos y tasas para las colocación de inversiones de G. 60.000 millones y G. 40.000 millones a seis y cuatro años, respectivamente. Al analizar las tasas de interés se reveló que las opciones de corto plazo (730 días) ofrecen rendimientos de entre 9.27% y 10.11%, mientras que las propuestas a largo plazo (de 1.190 a 2.620 días) prometen tasas de hasta 11.16%.

Consejo del IPS decide hacer nuevo llamado

El presidente del IPS, Isaías Fretes, propuso una salida salomónica que contó con el consenso de los presentes: realizar un nuevo llamado, enfocado exclusivamente en plazos que permitan captar las mejores tasas del mercado.

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“Al ser un dinero que nosotros no lo vamos a usar a corto plazo, sino que lo vamos a usar a largo plazo porque es de la jubilación, me parece que si la posibilidad está, deberíamos poner a todos a largo plazo”, expresó Fretes.

Se espera que, con esta nueva convocatoria que se lanzaría la próxima semana, el instituto logre mejores tasas de interés, alineando su política de inversiones con la naturaleza previsional del fondo.

El debate del tema concluyó con el compromiso de insistir ante la Superintendencia de Pensiones por una definición técnica formal, paso considerado vital para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en las futuras colocaciones de los recursos de los trabajadores paraguayos.