Meteorología prevé mejora gradual del tiempo desde este domingo

Durante la jornada del sábado, un sistema de tormentas ingresó al país y generó acumulados de lluvias significativos en gran parte del territorio paraguayo.

Para este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología informa que las lluvias y tormentas continuarán principalmente en el norte y noreste de las regiones Oriental y Occidental, con una tendencia a mejorar de forma gradual a lo largo del día. En el resto del país, la probabilidad de precipitaciones es baja.

Temperaturas: mañanas frescas y tardes calurosas

De acuerdo al pronóstico extendido, para el lunes no se esperan lluvias en gran parte del territorio nacional, mientras que para el martes podrían registrarse chaparrones aislados, especialmente en el norte de ambas regiones.

En cuanto a las temperaturas, para este domingo se prevé un ambiente cálido, con máximas que oscilarán entre 26 y 30 °C. Para el lunes y martes se anuncian amaneceres frescos y tardes calurosas en gran parte del país.

Persiste aviso meteorológico para el norte

Pese a la mejora gradual del tiempo, Meteorología mantiene vigente un aviso por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos intensas y la ocasional caída de granizos de manera puntual.

Según el reporte emitido a las 05:31 de este domingo, núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo durante la mañana.

La zona afectada comprende el norte de la región Occidental, específicamente el norte del departamento de Alto Paraguay.