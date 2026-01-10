Intensa lluvia inunda varios sectores en Alto Paraná

La gran cantidad de agua caída en el décimo departamento causó inundaciones tanto en Ciudad del Este como en municipios del interior. Los afectados en las zonas bajas lamentan la falta de obras para dar una solución definitiva a las inundaciones.

Uno de los barrios más afectados en esta capital departamental es el barrio Che La Reina, donde los vecinos piden la construcción de un canal de alivio para evitar las inundaciones. Afirman que unas 2.500 familias sufren las consecuencias cada vez que llueve.

Lea más: Fin de semana con lluvia y tormentas en el Este del país

Debido a la última lluvia, varias calles y avenidas quedaron bajo agua, dejando a la deriva a varios vehículos. El nivel del raudal incluso inundó casas, causando destrozos materiales a los vecinos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Igualmente se reportaron inundaciones en el interior del departamento. En el trayecto Chino Kue–Primera Línea, en el distrito de Itakyry, varios tramos quedaron inundados, lo que dificulta el tránsito de vehículos y peatones. Es decir, los pobladores quedaron prácticamente aislados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gran cantidad de agua caída

Las estaciones automáticas de la Dirección Nacional de Meteorología registraron una importante cantidad de lluvia acumulada entre anoche y esta madrugada, siendo la más alta del país la de la Reserva Biológica Yvyty Rokái (Alto Paraná), con 84,1 mm. En tanto, la usina de Itaipú, en Hernandarias, registró 45,7 mm.

Lea más: Elevan a 13 los departamentos en zona de tormentas para esta tarde

En el reporte actualizado de esta tarde se indica que se registraron 117,8 mm de agua en la estación de la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este y 94,9 mm en el Aeropuerto Internacional Guaraní de Minga Guazú.