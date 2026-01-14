Meteorología: lluvias y tormentas regresan desde hoy a Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados, vientos del norte, chaparrones en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este del territorio paraguayo.

Esas condiciones se mantendrían iguales mañana jueves, y el viernes las tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a la capital.

Se espera un ambiente caluroso este miércoles, con temperaturas máximas que alcanzarían 36 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.