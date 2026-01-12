Meteorología anuncia otro fin de semana con tormentas y lluvias

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología señalaron que entre el lunes y martes no se esperan lluvias a nivel país, pero estas comenzarán a hacerse presentes desde el miércoles, con los famosos aguaceros.

“Esto empieza con el viento del noreste, pero todo muy disperso. Puede estar lloviendo en Sajonia, pero en la Costanera no pasa nada”, explicó Eduardo Mingo, director de Meteorología.

Seguido, manifestó que así como se presentó el clima este fin de semana que pasó, el tiempo comenzará a descomponerse desde el viernes. “Para ese día, hoy tenemos una señal de tormentas y lluvias a nivel país, pero de manera puntual”.

“Esto podría tener alguna variación, pero eso es lo que nos muestran hoy los sistemas”, agregó.

Para el sábado se espera una mejoría parcial y para el domingo se aguarda una situación similar a lo que sucedió el viernes para sábado de este último fin de semana. “Tormentas y lluvias a lo largo y ancho de la Región Oriental y el bajo Chaco, sobre todo el domingo por la noche”.