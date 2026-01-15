Meteorología: lluvias dispersas y tormentas hoy y durante los próximos días en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos parcialmente nublados, vientos del norte, chaparrones en gran parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el Chaco y el norte de la Región Oriental.

Se esperan condiciones climáticas inestables también mañana viernes e incluso el sábado y el domingo, con altas probabilidades de que las tormentas se extiendan al resto del país.

El ambiente se mantiene caluroso y este jueves se esperan temperaturas máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este, 35 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy