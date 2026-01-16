Elevan a 10 los departamentos en área de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este viernes, a las 16:42, una nueva alerta meteorológica ante el desarrollo de núcleos de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo en varias zonas del país.

Según el informe, se prevén lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de viento también moderadas a fuertes, además de una alta probabilidad de caída de granizo en forma puntual.

El aviso señala que los núcleos de tormentas se desarrollan sobre el centro, sur y este de la región Oriental, así como en el centro y sur de la región Occidental, por lo que no se descartan eventos severos durante la tarde de hoy, viernes 16.

Estos son los departamentos afectados

Hasta el momento, las zonas bajo alerta son el centro y sur de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, centro y este de Itapúa, norte de Paraguarí, Alto Paraná, sur de Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes.

La meteoróloga Celia Sanguinetti indicó que para el sábado continuarían las condiciones de inestabilidad, lo que favorecería la formación de chaparrones en ambas regiones del país.

En tanto, para el domingo se prevén lluvias con tormentas eléctricas más generalizadas.