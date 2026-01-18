Clima
18 de enero de 2026 - 17:27

Alerta de tormentas: estos son los 11 departamentos afectados este domingo

Gif tormentas eléctricas y lluvias.
Tormentas eléctricas y lluvias afectarán este domingo a gran parte del país.c

Un sistema de tormentas se desarrolla sobre gran parte del territorio nacional y podría generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, según el aviso vigente de Meteorología.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que se encuentran en desarrollo celdas de tormentas sobre el área de cobertura, con condiciones propicias para eventos de tiempo severo en forma localizada.

De acuerdo con el informe, las tormentas podrían presentarse con ráfagas de vientos moderadas a fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, especialmente durante la tarde. Meteorología no descarta eventos severos puntuales.

El aviso abarca zonas específicas de la Región Oriental y el Chaco. Los departamentos afectados son:

  1. Concepción
  2. Norte y sur de San Pedro
  3. Cordillera
  4. Caaguazú
  5. Norte de Alto Paraná
  6. Norte y centro de Ñeembucú
  7. Amambay
  8. Canindeyú
  9. Centro y norte de Presidente Hayes
  10. Sur y este de Alto Paraguay
  11. Sur de Boquerón.