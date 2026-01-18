Alerta de tormentas: estos son los 11 departamentos afectados este domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que se encuentran en desarrollo celdas de tormentas sobre el área de cobertura, con condiciones propicias para eventos de tiempo severo en forma localizada.

De acuerdo con el informe, las tormentas podrían presentarse con ráfagas de vientos moderadas a fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, especialmente durante la tarde. Meteorología no descarta eventos severos puntuales.

El aviso abarca zonas específicas de la Región Oriental y el Chaco. Los departamentos afectados son:

Lea más: Alerta por tormentas: estas son las zonas bajo riesgo de lluvias esta tarde

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy