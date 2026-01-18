Alerta por tormentas: estas son las zonas bajo riesgo de lluvias esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este domingo, a las 11:45, una nueva alerta meteorológica ante el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes en distintos puntos del país.

El aviso también señala que se prevé ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte, además de una alta probabilidad de caída de granizo.

Según el informe oficial, las celdas de tormenta se desarrollan actualmente sobre la región Oriental y el sur del Chaco. Hasta el momento, los departamentos afectados son San Pedro, norte de Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y sur de Presidente Hayes.

Meteorología advierte que el sistema podría expandirse a otras zonas conforme avance el día.

Se anuncian lluvias intensas y vientos fuertes

El boletín especial vigente indica que los acumulados de lluvia podrían ser de entre 60 y 100 milímetros, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades cercanas a los 100 km/h.

La DMH no descarta que estas condiciones se mantengan y se extiendan hasta el lunes.