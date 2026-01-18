Alerta por tormentas: estas son las recomendaciones para cuidarse y evitar tragedias

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advirtió sobre el ingreso de un sistema de tormentas eléctricas que afectará al país durante este domingo y se extenderá hasta el lunes.

El fenómeno traerá lluvias intensas, con acumulados estimados entre 60 y 100 milímetros, ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora y eventual caída de granizo.

Ante este escenario, se recuerda que la prioridad debe ser siempre la vida humana, por encima de cualquier bien material.

Recomendaciones básicas ante tormentas

Desde los organismos de emergencia se insta a la ciudadanía a extremar cuidados y seguir medidas preventivas:

Evitar transitar por calles inundadas . Detenerse a tiempo puede salvar vidas.

No utilizar paraguas ni objetos metálicos durante tormentas eléctricas.

Apagar electrodomésticos y evitar el uso de calefones.

Mantener el celular cargado y en un lugar seco para estar comunicado.

No acercarse a cables o postes caídos y reportar de inmediato a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) cualquier anomalía.

Si estás en un vehículo

Las tormentas también elevan el riesgo en rutas y calles urbanas. En el caso de que estés en un vehículo:

Reducir la velocidad , encender las luces y mantener distancia prudente.

Evitar zonas inundables y maniobras bruscas.

Si el agua rodea el vehículo, apagar el motor , cerrar ventanillas y esperar ayuda.

Si un cable eléctrico cae sobre el auto, permanecer dentro hasta recibir asistencia profesional.

Los peatones también están expuestos a peligros porque la visibilidad disminuye, aumenta el riesgo de resbalones y caídas. Asimismo, los conductores deben mantenerse precavidos y dar prioridad al transeúnte.

Alimentación y salud durante inundaciones

El Ministerio de Salud recomienda no consumir alimentos ni líquidos que hayan estado en contacto con agua de inundación, ya que pueden estar contaminados.

También se aconseja no intentar rescatar objetos personales en zonas inundadas ni desplazarse por cuenta propia en áreas inundadas.

Además, se recuerda no manipular instalaciones eléctricas ni electrodomésticos mientras se esté en contacto con agua. Se debe asegurar de que todos los equipos estén completamente secos antes de volver a utilizarlos. Nunca tocar cables caídos.

Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y actuar con prudencia. En jornadas de tormenta, la calma y la prevención pueden marcar la diferencia.