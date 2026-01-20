Clima
Meteorología: ¿cómo estará el tiempo hoy y en los próximos días en Paraguay?

Amanecer en Asunción.
Marta Escurra

Luego de un fin de semana con condiciones inestables, el clima en la mayor parte del país se normaliza, aunque aún podrían registrarse lluvias hoy en algunas zonas del Chaco. El calor se intensificaría en los próximos días.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos del sureste.

La mayor parte del territorio paraguayo no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, aunque sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas áreas del Chaco. No se esperan lluvias en Paraguay mañana o el jueves.

El ambiente se mantiene caluroso y este martes las temperaturas máximas alcanzarían 31 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Los índices aumentarían en los próximos días, con máximas de 34 grados el miércoles en la capital y 35 grados el jueves.

