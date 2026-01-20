Meteorología: ¿cómo estará el tiempo hoy y en los próximos días en Paraguay?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos del sureste.

La mayor parte del territorio paraguayo no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, aunque sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas áreas del Chaco. No se esperan lluvias en Paraguay mañana o el jueves.

El ambiente se mantiene caluroso y este martes las temperaturas máximas alcanzarían 31 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Los índices aumentarían en los próximos días, con máximas de 34 grados el miércoles en la capital y 35 grados el jueves.

