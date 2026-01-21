Meteorología: calor se intensificaría en los próximos días en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

La mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, aunque algunas zonas del este podrían ver chaparrones. Tampoco se esperan lluvias importantes en los próximos días.

Luego de unos días inusualmente templados en cuanto a temperatura, el calor se volvería más intenso en Paraguay desde hoy, con temperaturas máximas que alcanzarían 34 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Los índices subirían aún más en los próximos días, con máximas de 36 grados en la capital mañana jueves y 37 grados el viernes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy