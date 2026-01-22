Meteorología: ¿cuándo y dónde volverá a llover en Paraguay?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas hoy y mañana viernes en parte del Chaco y el norte de la Región Oriental, pero no en el resto del país. Sin embargo, el sábado el clima inestable podría extenderse también al sur y este.

En Asunción, sin embargo, no se esperan lluvias hasta la próxima semana.

Sube la temperatura

La temperatura sigue aumentando y este jueves se esperan máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Los índices seguirían subiendo levemente en los próximos días, con máximas de 36 grados en la capital mañana y 37 grados el sábado.