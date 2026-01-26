Meteorología revela dónde se sintió más calor ayer, domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que el país atraviesa una temporada de intenso calor, con registros extremos en varias zonas, especialmente en el Chaco.

Ayer, la temperatura máxima nacional se registró en la localidad de Mariscal Estigarribia, en el departamento de Boquerón, donde el termómetro alcanzó los 42,4 °C, uno de los valores más altos.

Además de Mariscal Estigarribia, otras zonas del país también soportaron temperaturas muy elevadas durante la jornada del domingo. En Alto Paraguay se reportaron 39 °C, mientras que en Concepción el registro llegó a 37,4 °C y en San Pedro a 37 °C. En tanto, Asunción alcanzó una máxima de 36,4 °C.

Calor extremo continúa este lunes

Este lunes, la situación volvió a repetirse con igual o mayor intensidad. Hasta horas de la tarde, en varios puntos se constató temperaturas por encima de los 40 °C.

En Boquerón, la temperatura llegó a 41,8 °C, mientras que en el Campo Experimental Chaco Central Km 412 – IPTA, en el departamento de Presidente Hayes, se registraron 41,2 °C.

En la ciudad de Filadelfia, también en Boquerón, el termómetro alcanzó los 40,8 °C, y en la Base Aérea Nueva Asunción, igualmente en Boquerón, se midieron 40,7 °C.

El calor intenso también se sintió con fuerza en la Región Oriental. En el CITEC–FIUNA, en el departamento Central, se reportaron 40,2 °C, mientras que en Ñeembucú la temperatura llegó a 40,1 °C. En tanto, en el Centro Meteorológico Nacional, también en Central, se midieron 39,3 °C, cifras que reflejan la persistencia del fenómeno en gran parte del territorio nacional.

Se prevén precipitaciones que aliviarían el calor

Hasta hoy lunes está activo un boletín especial, principalmente para el noreste de la región Oriental y el Chaco, donde se esperan temperaturas cercanas a los 40 °C.

Las probabilidades de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas aumentan para el martes, lo cual haría que se aliviane el ambiente caluroso.