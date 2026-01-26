Estos son los ocho departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Para este lunes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso existe una probabilidad de caída de granizos, según la DMH.
Asimismo, informan que celdas de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura corresponde principalmente a la región Oriental del país, aunque también a la parte centroeste del Chaco.
Los departamentos afectados
Finalmente, las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en estos departamentos:
- Concepción
- Centro y norte de Misiones
- Paraguarí
- Sur de Central
- Amambay
- Norte de Canindeyú
- Noreste de Presidente Hayes
- Sur de Alto Paraguay
