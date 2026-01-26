Clima
Estos son los ocho departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Gif lluvia en la ruta.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó su aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían esta tarde sobre el país. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Para este lunes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso existe una probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Asimismo, informan que celdas de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.

La zona de cobertura corresponde principalmente a la región Oriental del país, aunque también a la parte centroeste del Chaco.

Los departamentos afectados

Finalmente, las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en estos departamentos:

  1. Concepción
  2. Centro y norte de Misiones
  3. Paraguarí
  4. Sur de Central
  5. Amambay
  6. Norte de Canindeyú
  7. Noreste de Presidente Hayes
  8. Sur de Alto Paraguay

