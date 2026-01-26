Estos son los ocho departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Para este lunes se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso existe una probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Asimismo, informan que celdas de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde principalmente a la región Oriental del país, aunque también a la parte centroeste del Chaco.

Los departamentos afectados

Finalmente, las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en estos departamentos:

Concepción Centro y norte de Misiones Paraguarí Sur de Central Amambay Norte de Canindeyú Noreste de Presidente Hayes Sur de Alto Paraguay

