03 de febrero de 2026 - 14:19

Los cinco departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó su alerta por tormentas eléctricas que afecta a cinco departamentos en la tarde de este martes.

Por ABC Color

El centro, sur y este de la región Oriental se encuentran bajo alerta por tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde de este martes. En esta nota te contamos cuáles son los departamentos afectados.

Nuevas celdas de tormentas comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, indica el boletín.

Departamentos afectados

  1. Caaguazú.
  2. Itapúa.
  3. Paraguarí.
  4. Alto Paraná.
  5. Canindeyú.

Se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.