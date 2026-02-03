Siete departamentos en alerta por tormentas eléctricas

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos se pronostica para este martes en siete departamentos.
Departamentos afectados
- Concepción
- Guairá
- Caazapá
- Itapúa
- Alto Paraná
- Amambay
- Canindeyú
El boletín indica que las celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy.
Medidas de prevención
- Buscar refugio inmediato: entrar a un edificio sólido o a un vehículo con techo rígido (no descapotable) y mantener las ventanillas cerradas.
- Evitar estructuras aisladas: no refugiarse bajo árboles solitarios, postes de luz o torres metálicas.
- Alejarse del agua: piscinas, lagos o ríos.
- Posición de seguridad: si no hay refugio, ponerse en cuclillas con los pies juntos, la cabeza baja y las manos sobre los oídos. No acostarse en el suelo, ya que el rayo se expande por la superficie.