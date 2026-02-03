Siete departamentos en alerta por tormentas eléctricas

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos se pronostica para este martes en siete departamentos.

Departamentos afectados

Concepción Guairá Caazapá Itapúa Alto Paraná Amambay Canindeyú

El boletín indica que las celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy.

Medidas de prevención