Meteorología: tres departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Poco después de las 9:30 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante la posibilidad de que se registren lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” en varias zonas de Paraguay durante las próximas horas.

“Celdas de tormentas persisten sobre la zona de cobertura y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual”, indica el aviso.

La alerta está dirigida a los departamentos de Alto Paraná, Caazapá e Itapúa.

Sin embargo, no se descarta que se produzcan también lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, durante el trascurso de la jornada.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que el tiempo podría normalizarse desde mañana en gran parte del país, aunque algunas zonas del norte podrían seguir registrando lluvias dispersas durante los próximos días.