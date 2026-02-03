Meteorología: ¿seguirán las lluvias y tormentas este martes en Paraguay?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, probables lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima comenzaría a estabilizarse mañana miércoles, aunque aún podrían producirse precipitaciones en algunas zonas del norte y este del país al menos hasta el jueves.

El calor persiste en Paraguay y las máximas anunciadas para este martes serían de 35 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 33 en Ciudad del Este y hasta 36 en el Chaco.

Los índices serían más altos en los próximos días, con máximas de 37 grados el miércoles en la capital y 38 grados el jueves.

