Meteorología: mucho calor en la previa de un fin de semana lluvioso en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

En la mayor parte del país no se esperan lluvias o tormentas eléctricas hoy, aunque sí podrían registrarse precipitaciones en algunas zonas del norte y este del país.

Mañana viernes y el sábado, sin embargo, se espera que las lluvias se extiendan a gran parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Casi 40 grados mañana en Asunción

Las temperaturas se mantienen muy altas y hoy se esperan máximas de 37 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 35 en Ciudad del Este y hasta 38 en el Chaco.

Se esperan índices aún más altos mañana, con una máxima de 39 grados en la capital, antes de un leve descenso el sábado, cuando Asunción registraría 36 grados de máxima.