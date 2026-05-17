Omar Alderete se retira lesionado y activa otra preocupación para Gustavo Alfaro

El cuerpo técnico de la Selección Paraguaya, liderado por Gustavo Alfaro, encendió las luces de alarma este fin de semana. Durante el encuentro correspondiente a la fecha 37 de la Premier League inglesa, el zaguero compatriota Omar Alderete se vio obligado a abandonar el campo de juego de manera prematura, instalando la preocupación en el entorno albirrojo a menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo.

Corrían apenas 22 minutos del partido entre el Everton y el Sunderland cuando el defensor guaraní —habitual titular en el esquema de los Black Cats— sintió una fuerte molestia en la zona abdominal. Tras tenderse sobre el césped y solicitar la asistencia médica, Alderete pidió el cambio de forma inmediata, cediendo su lugar en el terreno al inglés Luke O’Nien.

A pesar de que el futbolista surgido de las divisiones formativas de Cerro Porteño logró retirarse por sus propios medios y caminando, su lenguaje facial reflejó una profunda frustración. El central paraguayo tuvo que lidiar con un semestre irregular debido a diversas complicaciones físicas que mermaron su continuidad en el exigente ritmo de la liga británica.

A la espera del parte médico oficial del club, la principal preocupación radica en la proximidad de la cita mundialista de Norteamérica, donde Alderete se perfila como una de las piezas angulares en la estructura defensiva de la albirroja, ya que es el acompañante del capitán Gustavo Gómez en la zaga. El exigente e ininterrumpido calendario de las ligas europeas vuelve a pasar factura a los futbolistas paraguayos que militan en el exterior.

Aunque las primeras informaciones preliminares apuntan a que la dolencia no revistería gravedad extrema, el búnker de la Albirroja aguarda con expectativa el reporte médico oficial que emitirá el club inglés en las próximas horas para evaluar los tiempos de recuperación.