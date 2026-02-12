Los ocho departamentos en zona de tormentas para las próximas horas

Según el informe de la Dirección de Meteorología de las 17:47, para esta tarde se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

De igual manera, todos estos fenómenos serían de rápido desarrollo y corta duración.

Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas comienzan a intensificarse sobre el país y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante esta tarde, específicamente en la zona sur, este y noreste de la Región Oriental.

Seis departamentos afectados

Los seis departamentos afectados por este aviso son: este y norte de Concepción, norte de San Pedro, oeste de Caazapá, oeste, centro y sur de Itapúa, centro, sur y este de Misiones, sur de Paraguarí, sur de Ñeembucú, centro y oeste de Canindeyú.

