Clima
12 de febrero de 2026 - 18:43

Los ocho departamentos en zona de tormentas para las próximas horas

Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.
Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso por lluvias y tormentas que se registrarían esta tarde en distintos departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según el informe de la Dirección de Meteorología de las 17:47, para esta tarde se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

De igual manera, todos estos fenómenos serían de rápido desarrollo y corta duración.

Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas comienzan a intensificarse sobre el país y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante esta tarde, específicamente en la zona sur, este y noreste de la Región Oriental.

Seis departamentos afectados

Los seis departamentos afectados por este aviso son: este y norte de Concepción, norte de San Pedro, oeste de Caazapá, oeste, centro y sur de Itapúa, centro, sur y este de Misiones, sur de Paraguarí, sur de Ñeembucú, centro y oeste de Canindeyú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: lluvias, tormentas y temperaturas alrededor de 40º hoy en Paraguay