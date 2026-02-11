Calor: meteorología revela dónde se registró la temperatura máxima ayer

El intenso calor que se registra hace varios días deja varias temperaturas muy elevadas a lo largo del territorio nacional, según datos publicados por la DMH.

En un mapa de distribución espacial de la temperatura máxima se puede observar que ayer la zona más calurosa en el país fue el chaco.

La temperatura más alta registrada ayer fue de 42.8°C, específicamente en Mayor Infante Rivarola, departamento de Boquerón.

En la capital, Asunción, la temperatura máxima fue de 33.4°C.

Más días calurosos

Otro punto que mencionan desde meteorología es que se prevé que estas condiciones calurosas persistan durante lo que resta de la semana, con temperaturas mínimas superiores a 25 °C y máximas que variarían entre36 y 40 °C en el país.

Asimismo, las temperaturas más elevadas de la semana se estarían registrando en el transcurso de la jornada de hoy, miércoles 11y mañana, jueves 12.

“Debido al alto contenido de humedad en el ambiente, es probable que la sensación térmica sea superior a la temperatura pronosticada, en un rango de entre2 y 4 °C", precisa la pronosticadora Aracely Fernández.

Finalmente, las lluvias se presentarían de forma más generalizada en el transcurso del día viernes 13.