Estos son los nueve departamentos donde se esperan lluvias y tormentas

Para este viernes aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan con desarrollo sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y durante las primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al norte y este de la región Oriental, al igual que en la región Occidental.

Nueve departamentos afectados

Concepción San Pedro Noreste de Itapúa Alto Paraná Amambay Canindeyú Presidente Hayes Alto Paraguay Boquerón

