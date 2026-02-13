Clima
13 de febrero de 2026 - 18:35

Estos son los nueve departamentos donde se esperan lluvias y tormentas

Gif tormentas eléctricas y lluvias.
Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas eléctricas.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que para esta noche se esperan lluvias y tormentas eléctricas en varios puntos del país. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para este viernes aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan con desarrollo sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y durante las primeras horas de la noche de hoy.

La zona de cobertura corresponde al norte y este de la región Oriental, al igual que en la región Occidental.

Nueve departamentos afectados

  1. Concepción
  2. San Pedro
  3. Noreste de Itapúa
  4. Alto Paraná
  5. Amambay
  6. Canindeyú
  7. Presidente Hayes
  8. Alto Paraguay
  9. Boquerón

Lea más: El desgarrador relato del padre cuyo hijo fue arrastrado por el raudal