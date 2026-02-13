Estos son los nueve departamentos donde se esperan lluvias y tormentas

Para este viernes aún se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.
Al respecto aseguran que “celdas de tormentas” continúan con desarrollo sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde y durante las primeras horas de la noche de hoy.
La zona de cobertura corresponde al norte y este de la región Oriental, al igual que en la región Occidental.
Nueve departamentos afectados
- Concepción
- San Pedro
- Noreste de Itapúa
- Alto Paraná
- Amambay
- Canindeyú
- Presidente Hayes
- Alto Paraguay
- Boquerón
