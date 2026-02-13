El desgarrador relato del padre cuyo hijo fue arrastrado por el raudal

Las intensas lluvias registradas esta mañana generaron raudales en distintos puntos del área central y una de estas corrientes arrastró a un niño de 12 años, de nombre Tobías, en San Lorenzo.

Al respecto, su padre manifestó que “él salió para comprar café” y en ese momento no se “percataron” de que su hijo de 12 años no se encontraba con ellos.

“Intentó pasar ese caudal seguramente; apenas me enteré que salió bajo la lluvia salí tras él, pero no le encontré más. Les vi a los bomberos y ahí ya me imaginé lo que sucedió”, mencionó el hombre.

Asimismo, contó que ellos vivían en Buenos Aires, Argentina, pero volvieron a Paraguay por la enfermedad que aquejaba a Tobías.

“Lamento haber venido”

Durante su relato, el hombre aseguró que “lamenta” volver a su tierra natal. “Lamento haber venido a este país de mierda que tengo. Por culpa del Gobierno, por trabajos sin completar, por calles destrozadas, cada vez que llueve suceden tragedias de esta magnitud”, agregó.

Asimismo, apuntó que a los gobernantes no les interesa el pueblo, ya que “ellos se llenan los bolsillos” a costa de la ciudadanía.

“Yo soy paraguayo. Es un país de mierda, es un país de mierda y por eso me he ido de aquí. He luchado y tengo casa y todo allá, acá vivo en alquiler. ¿A quién uno le va a llorar? Tienen que pasar estas cosas para que te puedan escuchar. Yo estoy destrozado; vivo ya no le voy a encontrar y necesito aunque sea su cuerpo para darle una digna despedida. ¡Necesito el cuerpo de mi hijo! Nada más“, declaró a Telefuturo.

De momento no se ha encontrado el cuerpo del adolescente, pese al intento trabajo de los policías, bomberos y familiares.

Habían advertido al intendente Felipe Salomón

El 5 de junio de 2025, la ciudadana Yamila Brítez utilizó su cuenta en la red social X para visibilizar el peligro mortal en la zona de Tayazuapé.

En aquel entonces, Brítez publicó un video evidenciando cómo los raudales sitiaban la zona, afectando directamente a instituciones educativas cercanas.

La respuesta del intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, fue inmediata en lo discursivo: que lo solucionarían lo antes posible.

Los barrios Reducto y Tayazuapé no solo comparten límites geográficos, comparten una infraestructura deficiente que colapsa ante cada lluvia.

Ante todo ello, la Comuna de San Lorenzo emitió un comunicado en el que dice estar haciendo el esfuerzo máximo para encontrar al niño, que fue arrastrado por caudales de obras inconclusas.