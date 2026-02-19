Clima
19 de febrero de 2026 - 16:01

¡Atención! Alerta de tormentas en 10 departamentos para esta tarde

Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas en Encarnación.
Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió cerca de las 17:00 una actualización de alerta por tormentas que se registrarían esta tarde en diez departamentos. En esta nota te contamos cuales son.

Por ABC Color

Para este jueves se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, detallan que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Estos estarían concentrados en la zona centro y sur de la región Oriental.

Nueve departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en los departamentos de:

  • San Pedro (centro y norte)
  • Cordillera (sur y este)
  • Guairá
  • Caaguazú (sur y oeste)
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Ñeembucú (centro y sur)
  • Alto Paraguay (centro y sur)