¡Atención! Alerta de tormentas en 10 departamentos para esta tarde

Para este jueves se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, detallan que núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Estos estarían concentrados en la zona centro y sur de la región Oriental.

Nueve departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en los departamentos de:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reportan nuevos cortes de energía eléctrica de la ANDE