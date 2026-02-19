Reportan nuevos cortes de energía eléctrica de la ANDE

En varios puntos del país, usuarios reportan nuevos cortes de energía por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), así como el funcionamiento a media tensión.

Entre las denuncias recibidas, resalta que en San Lorenzo, algunas zonas se encuentran sin luz desde hace 16 ahoras, mientras que en otras se afronta este calor con media tensión.

Las zonas del barrio Antigua Imagen de San Antonio, Laurelty, Luque, Itauguá, Potrero, Seminario Metropolitano y Barrio Gral Diaz están sin energía electrica.

Por su parte, en la zona de la Escalinata Tacuary, gran parte de la ciudad de Lambaré y la zona Emergencias Médicas, se reportó baja tensión.

En otros barrios se informaron de constantes pestañeos, pero posterior a ellos el servicio se vio reestablecido.

Ayer, alrededor del 90% de los usuarios quedaron fuera de servicio tras una falla en la línea de 500 kV que parte de la hidroeléctrica de Itaipú Binacional y se conecta con la subestación de Villa Hayes.

Aproximadamente a las 15:20 del miércoles se registró un apagón generalizado de la ANDE, en momentos de mayor calor en el país, cuando la sensación térmica supera los 40 °C.

Debido al corte del suministro de energía eléctrica, la Essap también reportó la interrupción del servicio de agua potable.

Esta situación agravó el escenario porque sin electricidad para ventilación y sin agua se debió enfrentar temperaturas de hasta 42°C y una sensación térmica sofocante de 49°C.