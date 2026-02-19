¡Atención! Emiten aviso por tiempo severo en nueve departamentos

Para este jueves se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto detallan que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

De igual manera, los fenómenos serían de rápido desarrollo, corta duración y concentrados en la zona centro y sur de la región Oriental.

Nueve departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en los departamentos de Concepción, centro y norte de San Pedro, sur de Cordillera, Guairá, sur y oeste de Caaguazú, centro y este de Caazapá, Itapúa, este de Misiones, norte y este de Paraguarí.

