Meteorología: clima empieza a normalizarse, pero aún se esperan lluvias en algunas zonas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Si bien la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - ya no registrarían lluvias hoy, aún podrían darse precipitaciones dispersas e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del norte y este del país durante la jornada de hoy.

Sin embargo, ya no se esperan precipitaciones mañana jueves o el viernes.

Sube la temperatura

Las temperaturas vuelven a ir en aumento luego de un breve periodo de descenso y hoy se esperan máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 34 en el Chaco.

Los índices seguirán subiendo levemente durante los próximos días, con máximas de 34 grados mañana y 35 el viernes en la capital.