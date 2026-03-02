Activan alerta de tormentas para dos departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió este lunes a las 19:07 un aviso en el que advierte sobre la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos de variada intensidad e incluso la ocasional caída de granizos.

Según el reporte oficial, los fenómenos previstos serían de rápido desarrollo y corta duración, pero podrían presentarse con intensidad significativa en puntos específicos de la zona de cobertura.

Lea más: Altas temperaturas y lluvias para esta semana: se prevé un leve descenso desde el jueves

Departamentos bajo alerta

El informe señala que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el este y norte de la Región Oriental, por lo que no se descarta la ocurrencia de eventos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la tarde y en las primeras horas de la noche.

Los departamentos afectados son el este de Concepción y el norte de Alto Paraná.