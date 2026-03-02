Altas temperaturas y lluvias para esta semana: se prevé un leve descenso desde el jueves

Las altas temperaturas nuevamente predominarán esta semana, con temperaturas que rondarán los 40 grados. La probabilidad de lluvias se pronostica a partir del miércoles.

Desde Meteorología indican que hoy y los próximos días las temperaturas serán altas. La máxima prevista para este feriado es de 38 grados, condición que se mantendrá hasta la mitad de semana.

Los amaneceres de los próximos días presentarán temperaturas de entre 23 y 25 grados y a partir del martes aumenta el porcentaje de humedad, lo que favorecerá que las sensaciones térmicas sean superiores a la temperatura indicada.

Lea más: Meteorología: comienza la semana con lluvias y tormentas en Paraguay

Los chaparrones se podrían presentar desde hoy en el este de la Región Oriental y a partir del martes se irán extendiendo a gran parte del territorio nacional de manera muy puntual, indican.

A partir del miércoles aumenta la inestabilidad y desde el jueves se prevé una rotación del viento hacia el sector sur, por lo que se espera un leve descenso de temperatura “no muy marcado”, señala la pronosticadora de turno, Aracely Fernández.