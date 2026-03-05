Alerta de tormenta para 13 departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual en lo que resta de la tarde de este jueves.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos de manera puntual. Todos de rápido desarrollo y corta duración.

La zona de cobertura son las regiones Oriental y Occidental.

Los departamentos afectados son Concepción, San Pedro, este de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, noreste de Itapúa, Alto Paraná, centro y sur de Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y sur de Boquerón.