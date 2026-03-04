Aviso de Meteorología: tormentas intensas y ráfagas de viento afectan a gran parte del país

Meteorología emitió un aviso especial advirtiendo sobre el desarrollo de núcleos de tormentas que continúan intensificándose sobre el territorio nacional.

El fenómeno climático previsto incluye lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades de fuertes a muy fuertes y la caída ocasional de granizos.

Según el reporte oficial emitido a las 15:57 de este miércoles 4 de marzo, se espera que estas condiciones se manifiesten de forma puntual y con una duración corta pero de gran intensidad durante el transcurso de la tarde.

Zonas afectadas y alcance del fenómeno climático

La cobertura de este sistema de tormentas es amplia, afectando principalmente al centro y sur de la Región Oriental, así como al noreste de la Región Occidental. Entre los departamentos bajo vigilancia se encuentran:

Asunción y el departamento Central (zonas centro y norte).

Cordillera (oeste), Guairá (oeste) y Caaguazú (oeste).

Caazapá (oeste y sur), Itapúa y Misiones (este).

Paraguarí (este), Alto Paraná (sur) y Ñeembucú (oeste).

Alto Paraguay (noreste), en la región chaqueña.

Duración y comportamiento de la temperatura

Aunque el aviso actual destaca que los fenómenos serán de “corta duración”, la inestabilidad atmosférica podría persistir durante las próximas horas debido a la rápida intensificación de las celdas de tormenta.

En cuanto a la temperatura, se espera que la ocurrencia de las precipitaciones y los vientos del sector sur generen un descenso momentáneo del calor extremo, aplacando la sensación térmica elevada que ha predominado en la jornada. No obstante, el ambiente permanecerá húmedo tras el paso de los núcleos de tormenta.