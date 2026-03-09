¡Atención! Dos departamentos están ahora en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de este lunes.

El fenómeno esperado es lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura es la Región Occidental, de acuerdo al reporte de las 17:54.

Los departamentos afectados son Alto Paraguay y Boquerón.