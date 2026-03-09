Clima
09 de marzo de 2026 - 13:36

Estos son los seis departamentos en zona de tormentas para la tarde

Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura tormenta.
Meteorología emitió un aviso especial por tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos intensas y posible caída de granizo durante la tarde de este lunes en al menos seis departamentos del país.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) alertó sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo durante la tarde.

Según el aviso meteorológico, núcleos de tormentas se desplazan hacia el noreste y continúan desarrollándose dentro del área de cobertura prevista.

De acuerdo con Meteorología, no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

Zonas bajo alerta

El área de cobertura del aviso incluye sectores del noreste de la Región Oriental y parte de la Región Occidental o Chaco.

Los departamentos potencialmente afectados son:

  1. Norte de Concepción
  2. Norte y este de Amambay
  3. Norte de Canindeyú
  4. Centro y norte de Presidente Hayes
  5. Alto Paraguay
  6. Boquerón.