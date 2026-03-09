Estos son los seis departamentos en zona de tormentas para la tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) alertó sobre lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo durante la tarde.

Según el aviso meteorológico, núcleos de tormentas se desplazan hacia el noreste y continúan desarrollándose dentro del área de cobertura prevista.

De acuerdo con Meteorología, no se descarta la ocurrencia puntual de fenómenos de tiempo severo, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

Zonas bajo alerta

El área de cobertura del aviso incluye sectores del noreste de la Región Oriental y parte de la Región Occidental o Chaco.

Los departamentos potencialmente afectados son: