Clima
09 de marzo de 2026 - 20:21

¡Atención! Tres departamentos están ahora en zona de tormentas

Gif tormentas eléctricas y lluvias.
La Dirección de Meteorología informó que existen probabilidades de tiempo severo para tres localidades de la región Occidental para el transcurso de esta noche. Se esperan lluvias con tormentas eléctricas y ocasional caída de graizos.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la noche de este lunes.

El fenómeno esperado es lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura es la Región Occidental y sur de la Oriental, de acuerdo al reporte de las 18:47.

Los departamentos afectados son el centro y sureste de Itapúa, Alto Paraguay y Boquerón.