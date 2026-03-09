¡Atención! Tres departamentos están ahora en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la noche de este lunes.
El fenómeno esperado es lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.
La zona de cobertura es la Región Occidental y sur de la Oriental, de acuerdo al reporte de las 18:47.
Lea más: Estos son los seis departamentos en zona de tormentas para la tarde
Los departamentos afectados son el centro y sureste de Itapúa, Alto Paraguay y Boquerón.