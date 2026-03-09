Clima
Meteorología: seis departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en el sur de Boquerón. Archivo.
Persisten las advertencias de posibles “fenómenos de tiempo severo” para la mañana de hoy. Según la Dirección de Meteorología, seis departamentos se verían afectados en las próximas horas.

Por ABC Color

Alrededor de las 10:00 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta sobre posibles lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían registrarse en las próximas horas en varias zonas del país.

Según el aviso, “núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual”.

Esos fenómenos afectarían específicamente a los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Boquerón y el noreste de Presidente Hayes.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico para hoy no descarta más lluvias y tormentas también en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

De acuerdo con el pronóstico extendido, podrían seguir registrándose lluvias y tormentas en gran parte del territorio paraguayo mañana y al menos hasta el miércoles.