09 de marzo de 2026 - 05:21

Meteorología: Paraguay comienza la semana en alerta por tormentas

Fernando Romero, ABC Color

Las condiciones del tiempo inestables que se registran desde ayer en gran parte del territorio paraguayo persisten hoy y se esperan nuevas lluvias y tormentas eléctricas. Nueve departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 3:30 está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en nueve departamentos de Paraguay: Central, Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Presidente Hayes y Boquerón.

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas continuarían en la mayor parte del país mañana martes y al menos hasta el miércoles.

Calor húmedo

El ambiente se mantiene caluroso y hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 28 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas de 33 grados mañana en la capital y 32 grados el miércoles.