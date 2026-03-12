Los ocho departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió poco antes de las 14:39 un aviso meteorológico por tormentas eléctricas que afectarían a ocho departamentos de la Región Oriental.

Según el reporte, se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas moderadas a fuertes, además de ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte. También existe baja probabilidad de caída de granizo.

El informe señala que celdas de tormenta de rápido desarrollo y corta duración comenzaron a formarse en la zona de cobertura del aviso.

Debido a estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Lea más: Meteorología: lluvias y tormentas en el pronóstico de hoy en Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Departamentos afectados

De acuerdo con Meteorología, el área de afectación se concentra en el centro y sureste de la Región Oriental.

Los departamentos incluidos en el aviso son el este de San Pedro, centro de Cordillera, noroeste y este de Guairá, este de Caaguazú, este de Caazapá, este de Itapúa, sur de Alto Paraná y suroeste de Canindeyú.